Ada Hayat Projesi 30 Eylül’de ihaleye çıkıyor

Adapazarı Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı 2’nci oturumunda konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Ada Hayat Uygulama İhalemizi, aldığımız Encümen kararıyla, 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’mizde gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Adapazarı Belediyesi Eylül meclisi 2’nci oturumu, Orhangazi Kültür Merkezi’nde yapıldı. 1’inci oturumda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ’Ek ödenek’ başlıklı 37.nci maddesine istinaden ihtiyaç duyulan ödenek miktarı ile gelir kaynağı ekli raporda açıkça belirtilen bütçe tertiplerine ek ödenek verilmesi teklifine yönelik hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ile ilgili AK Parti’li meclis üyesi, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Özkan Yetim bir konuşma yaptı. Komisyonca oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, 2022 Mali Yılı Bütçesine 163 milyon TL ek ödenek verilmiş olacak. Yetim’in konuşmasının ardından gündem maddesi Adapazarı Belediye Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, belediye hizmetlerinde çıtayı yükselterek çalıştıklarını belirtti ve aktif çalışma sürecine katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Işıksu, Ada Hayat Uygulama İhalesi ile ilgili de yeni ihale tarih ve saatini meclis üyeleriyle paylaştı. Işıksu, “Ada Hayat Uygulama İhalemizi, aldığımız Encümen kararıyla, 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’mizde gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca Ekim ayı meclis toplantımızı ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’mizde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.