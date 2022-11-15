Adapazarı Belediyesi Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar Açelya Akkoyun, sevenleriyle buluşuyor. Etkinlik, 16 Kasım Çarşamba günü Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Adapazarı Belediyesi yeni kültür sanat sezonunun ilk Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri zengin içerikli programları ve vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ediyor. Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde yapılan, Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Elif Buse Doğan konseri ve Sefa Doğanay gösterisinin ardından, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar Açelya Akkoyun, sevenleri ile buluşacak. Etkinlik, 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.