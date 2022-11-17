Açelya Akkoyun sevenleri ile buluştu

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde Orhangazi Kültür Merkezi’nde Türk Tiyatro ve dizi oyuncusu yazar Açelya Akkoyun’un katılımı ile söyleşi düzenlendi. Akkoyun, söyleşisinde yazı yolculuğunu ve yazarlığında öncelik verdiği kadın, aile, beden ve ruh hali uyumu ile ilgili mesajlar verdi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşiyi Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli izledi. Araştırmanın insan hayatındaki önemine vurgu yapan Akkoyun, araştırmanın kimliğini bile değiştirdiğini, birçok yanlıştan araştırmayla dönülebileceğini belirterek, “Araştırma kişisel bir yolculuktur. Araştırarak alışkanlıklarınızın dışına çıkmaya başladığınızda bedenen ruhen rahatlayarak gerçek zenginliği yaşıyorsunuz. Siz iyileştikçe bedeniniz de iyileşecek. Size kötü gelecek hiçbir şeyi izlemeyin. Biz iyi olmaya çalışmalıyız. Birisinin kötülüğü üzerinden mutlu olmamalıyız. Bu sebeple televizyonlarda izlediğiniz programlara çok dikkat etmelisiniz. Sizi üzen şeyler ruh halinizi olumsuz etkiler buna fırsat vermeyin” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu söyleşi sonrası Akkoyun’a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti. Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı Kültür Sanat Etkinliklerine yoğun ilgi gösterildiği için mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizlere güzel anlar yaşattığı için sanatçımıza çok teşekkür ediyor, ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Adapazarı, kültür ve sanatla güzel” şeklinde konuştu.