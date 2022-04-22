Acarlar Longozu, bayramdan sonra kapılarını açıyor

Dünyada ikinci, Türkiye’de ise tek parça halindeki en büyük longoz olma özelliği taşıyan saklı güzellik Acarlar Longozu, Ramazan Bayramı’ndan sonra kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Acarlar Longoz’unda çalışma başlatmıştı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle devralınan longoz alanında çalışmaların sonuna gelindi. Kentin kuzeyinde, Karasu ve Kaynarca ilçesinin tam ortasındaki Acarlar Longozu, büyükşehrin yaptığı son dokunuşlarla bambaşka bir görünüme kavuştu. Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olma özelliğini taşıyan, genişliği bin 250 metre ve uzunluğu 7 buçuk kilometre çapındaki longoza yeni tesis alanları kazandırıldı. Oluşumu açısından tipik bir kıyı set gölü olan doğa harikasında ahşap odaklı yenileme yapıldı. Sosyal tesis binaları, yürüyüş alanı imalatı, seyir ve gözlem alanı tamamlandı.

"Bayram sonrası hizmete açmayı hedefliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de tamamlanan mesire alanını son haliyle inceledi, ekiplerden bilgi aldı. Yüce, "Allah’ın bizlere nasip ettiği güzelliklerin sınırı yok. Muhteşem gölü, akarsuları, denizi, longozu ve doğa harikası ormanlarıyla dünyanın en muhteşem atmosferini yaşıyoruz. ’Bu şehirde olmak ayrıcalık’ diyoruz ve bu güzel kaynakları halkımızla buluşturmaya, yaptığımız dokunuşlarla bu güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Devraldığımız güzel longozumuzda da hamdolsun işlemin sonuna geldik. Ahşap odaklı uygulamalarımızla güzel dokunuşlar yaptık ve Acarlar Longozu yepyeni bir kimliğe kavuştu. İnşallah bayram sonrası hizmete açmayı hedefliyoruz. Yeni buluşma noktamız burası olsun, hayırlı olsun" dedi.