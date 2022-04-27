78 ülkeden bine yakın uluslararası öğrenci iftarda buluştu

SADEM tarafından 78 ülkeden yaklaşık bine yakın uluslararası öğrenciyi ‘bin bir renk tek yürek’ sloganı etrafında bir araya getiren ‘Kardeşlik Buluşması’ isimli bir iftar programı düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SADEM) tarafından 78 ülkeden yaklaşık bin uluslararası öğrenciyi bir araya getiren ‘Kardeşlik Buluşması’ isimli iftar programı düzenledi. Arifiye ilçesinde bulunan SADEM’in bahçesinde ilk kez düzenlenen iftar buluşması, tasavvuf müziği ve ilahi dinletisiyle başladı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, uluslararası bir öğrencinin ezan okuması ve dua edilmesiyle devam etti.

Şenlik havasında geçen programa; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, rektör yardımcıları, SADEM öğretim elemanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Öte yandan İl Müftüsü Hasan Başiş, Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde SADEM’de eğitim gören uluslararası öğrencilerle ‘Türkiye’de Ramazan’ konulu söyleşide bir araya geldi.

Programda bir konuşma yaparak gönülleri bir araya getiren bir iftar düzenlendiğini belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bu buluşma için seçilen ‘bin bir renk tek yürek’ sloganı burada oluşturduğumuz birlikteliği güzel bir şekilde anlatıyor. SUBÜ olarak uluslararasılaşmaya önem veriyoruz. Bu öğrencilerimiz başlangıçta SADEM’de daha sonra ise bölüm ve programlarında aldıkları eğitimler ve + Eğitim Modeli çerçevesinde işyeri uygulamalarıyla kültür ve ticaret elçilerimiz oluyorlar. Sosyal faaliyetler ile Türk kültürünü yakından tanıma imkânı buluyorlar. SADEM; akademik dil eğitimi verme, Türkçenin eğitim-öğretimi konusunda programlar hazırlayıp geliştirme, yurt içi ve yurtdışındaki kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütme konularında başarılı işler yapıyor. Ayrıca sanal gerçeklik gözlüğüyle Türkçe eğitimi gibi ilklere de imza atıyor. Kısa süre önce ise alandaki önemli bir açığın kapatılmasına katkı sağlamak adına Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı’nı başlatmışlardı. Düzenlenen bu iftar programının da öğrencilerimiz için unutamayacakları bir hatıra olacağına inanıyorum. Gönül soframızı paylaşan ve buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.