67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, kansere yenildi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde ikamet eden ve bir süredir kanser tedavisi gören 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karasu ilçesinin Tuzla Mahallesi’nde ikamet eden 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ramazan Genç, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanan Genç, Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Genç, tekrardan fenalaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. 67 yaşında vefat eden evli ve üç çocuk babası Kıbrıs Gazisi Ramazan Genç, bugün ikindi namazı sonrasında Tuzla Merkez Mezarlığına defnedilecek.