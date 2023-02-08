5 yaşındaki çocuğun enkaz altından kurtarılması umut ışığı yaktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sağ salim enkaz altından çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm ekipleriyle afet bölgesine koştu. Bölgeye daha sonra afet koordinasyon tırı, arama kurtarma, itfaiye, mobil yardım tırı, arama kurtarma köpekleri ve büyükşehir bünyesindeki tüm arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, Kahramanmaraş’ta 5 yaşındaki bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarılması için seferber oldu. Uzun süren gayretli çalışmalar neticesinde 5 yaşındaki kız çocuğu sağ salim enkaz altından çıkarıldı. Sevinç nidaları ve alkışlar içerisinde çıkarılan kız çocuğu, enkaz altında kalan sevdiklerine sağ olarak kavuşmayı bekleyen depremzedelere umut oldu. Bölgeye tüm ekiplerini gönderen Büyükşehir bunun yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına destek olması adına kamyon, jcb, paletli ekskavatör, lastikli loder araçlarından toplamda 43 iş makinesini afet bölgesine gönderdi. Büyükşehir ayrıca 15 teknik personel, teknik teçhizat ve sismik arama cihazlarını da deprem bölgesine ulaştırdı. Bunun yarı sıra Büyükşehir’in mobil hizmet aracı da Antakya’ya ulaştı. Burada konuşlanan mobil hizmet aracı depremzedelere sıcak çorba ve aş hizmeti vermeye başladı.