4 mahallenin içmesuyu altyapısı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri şehrin içmesuyu altyapısını güçlendiren çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Elmalı, Büyükhataplı, Küçükhataplı, Karadere ve Kışla mahallelerinde başlatılan altyapı çalışmaları ile bölgeye içmesuyu temin edecek 4 bin 500 metrekarelik hat imalatı vatandaşların hizmetine sunulacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli içmesuyunu uzun yıllar boyunca şehrin dört bir yanına ulaştıracak çalışmalarına devam ediyor. Adapazarı İlçesi Elmalı, Büyükhataplı, Küçükhataplı, Karadere ve Kışla Mahallerinde başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye 4 bin 500 metre uzunluğunda yeni içmesuyu hattı kazandırılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra bölge halkına hizmet vermeye başlayacak yeni hat sayesinde yoğun kullanımlarda yaşanan su problemlerinin de uzun yıllar boyunca önüne geçilecek.

Devam eden çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin her mahallesinin kaliteli içmesuyumuzdan kesintisiz bir şekilde faydalanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarda mahallelerin gelecek nüfus potansiyelini de göz önünde bulunduruyoruz. Böylelikle hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde mahallelerimizde uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşanmasına müsaade etmiyoruz. Aynı zamanda yenilenen içmesuyu hatları sayesinde kayıp ve kaçağı engelleyerek bir damla suyumuzun dahi israf olmamasını sağlıyoruz” ifadeleri kullandılı.