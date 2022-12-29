4 bin hanenin enerjisi bu projeyle üretilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle çalışmalarını yürüttüğü Karaman GES Projesi’nde panel montajlarını sürdürüyor. Toplamda 14 bin panelin yer alacağı 55 bin metrekarelik alanda 7 bin 500 panelin montajı bugüne kadar yapılan çalışmalarla tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 2023 yılında tamamlayacağı Karaman GES Projesi ile Sakarya’nın ve ülkenin yenilenebilir enerji üretimine büyük katkı sağlayacak. 14 bin panelin yer alacağı 55 bin metrekarelik alanda panel montaj çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 7 bin 500 panel montajı yapılan proje önümüzdeki yıl tamamlandığında ise 4 bin hanenin enerji tüketimine eş değer elektrik üretilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yakından takip ettiği ve ‘Tüketen değil üreten şehir Sakarya’ anlayışıyla özdeşleşen proje 2023 yılında Sakarya’nın enerji kaynaklarından biri olacak. Kurulu gücü 5 megawatt olacak santral aynı zamanda milli enerji politikalarına katkı sağlayan projeler arasında yer alacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Çevreci belediyecilik anlayışımıza yakışır şekilde yürüttüğümüz GES Projesi sayesinde enerjinin geleceğini bugünden görerek, çağın ötesine bugün yapılan projelerle ayak uyduruyoruz” ifadeleri kullanıldı.