397 araç trafikten men edildi, 43 sürücünün ehliyetine el koyuldu

Sakarya’da polis sorumluluk bölgesinde Şubat ayı içerisinde gerçekleşen denetimlerde 397 araç trafikten men edilirken 43 sürücünün ehliyetine el koyuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından Şubat ayı içinde 36 bin 349 araç kontrol edildi. 397 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edilirken, 43 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle de Şubat ayı boyunca 159 maddi hasarlı ve 108 yaralanmalı olmak üzere toplam 267 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda da 161 kişi yaralandı.