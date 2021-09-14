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32 Evler’de sekiz sokak daha asfaltlandı

Serdivan Belediyesi, 32 Evler Mahallesinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri ekipleri 32 Evler Mahallesinde sekiz sokağı daha sıcak asfaltla buluşturdu.

SAKARYA 14.09.2021, 15:56
32 Evler’de sekiz sokak daha asfaltlandı

Serdivan Belediyesi, 32 Evler Mahallesinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri ekipleri 32 Evler Mahallesinde sekiz sokağı daha sıcak asfaltla buluşturdu.

Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; Yaprak, Çimen, Fidan, Eren, 848, 825, 843 ve 841. Sokaklarda asfalt serim işlerinin tamamlandığı, sürecin devamında 32 Evler Mahallesinin tüm sokaklarının modern bir görünüme kavuşacağı belirtildi. Paydaş kurumlarla koordinasyon içerisinde bir çalışma takviminin hazırlandığı belirtilen açıklamada, 32 Evler’de yağmur ve içme suyu hatları, elektrik, telefon, internet kablolarının yer altına alınması gibi alt yapı çalışmasının tamamlandığı tüm güzergahlarda, asfalt ve kaldırım çalışmalarının sırasıyla tamamlandığı ifade edildi.

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