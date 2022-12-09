3 bin 482 çocuk oyun tırına misafir oldu

Serdivan Belediyesi’nin sosyal projelerinden biri olan ve her gün farklı mahallede çocuklarla buluşan “Toy Mobil Oyun Tırı” yoğun ilgi görüyor.

Konuyla ilgili Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; bir hafta boyunca 7 farklı mahallede çocukları eğlendiren toy mobil oyun tırına 3 bin 482 çocuğun misafir olduğu belirtildi. Açıklamada; uygulamanın Serdivan’daki 24 mahallenin tamamında yapılacağı, ücretsiz etkinliğe tüm çocukların aileleriyle birlikte davetli olduğu ifade edilirken, oyun tırının 9 Aralık Cuma günü Beşköprü Mahalle Muhtarlığı ile İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi önünde çocuklarla buluşacağı bildirildi.