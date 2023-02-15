227’nci saatte umutlar tekrar yeşerdi

Deprem felaketinin üzerinden geçen 227 saatin ardından sevindiren haber Kahramanmaraş’tan geldi. Sakarya İtfaiyesi koordinesinde yürütülen çalışmalarda enkaz altından sağ olarak kurtarılan 74 yaşındaki Cemile Kekeç, umudun adı oldu.

Deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede depremin üzerinden geçen 227 saatin ardından ekipler, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi’nde yer alan ve depremde yıkılan 7 katılı Kalkan Apartmanı’nın enkazında 74 yaşındaki Cemile Kekeç için çalışmalara başladı. Sakarya İtfaiyesi koordinesinde yürütülen ve Kastamonu AFAD ile Çiftay Maden Arama Kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların neticesinde Kekeç, sağ olarak enkazdan çıkarılarak ambulans ile hastaneye sevk edildi. 227’nci saatte umutlar tekrar yeşerirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.