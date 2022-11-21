22 Kasım tiyatro gösterimleri ile dolu dolu geçecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri 22 Kasım Salı günü 2 farklı oyunun 3 gösterimi ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 22 Kasım Salı günü iki farklı tiyatro oyunu 3 gösterimde izleyicilerle buluşacak. Sırf Tiyatro tarafından ilk olarak ‘Kitaplar Ülkesi’ isimli çocuk oyunu AKM’de 2 farklı gösterimde sahnelenecek. 11.00 ve 14.00’da gerçekleştirilecek tiyatro etkinlikleri için biletler Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan ya da online olarak temin edilebilecek. Günün ikinci tiyatro gösterimi ise ‘Deliriyorum Ben Haberin Olsun’ isimli oyunu olacak. 19.00’da AKM’de sahnelenecek tiyatro oyunun ise biletleri tükendi.