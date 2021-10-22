20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları sona erdi

20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Sapanca Sahili’nde düzenlenen törenle son buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları kapanış programı gerçekleştirildi. Sapanca Sahili İnsan Hakları Parkı’nda düzenlenen programda Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Resul Narin, şairler ve çok sayıda sanatsever yer aldı. Müzik dinletisiyle başlayan program ülke geneli ve yurt dışından gelen şairlerin şiir sunumlarıyla son buldu. Şairler, şiir şöleninin yaşandığı 2 günlük ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları kapanış programının ardından mesaj yayımlayan Başkan Ekrem Yüce, “Bu yıl 20’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Sapanca Şiir Akşamlarını her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Ülke geneli ve yurt dışından toplam 15 şairi şehrimizde ağırladık. Şiirin ruhunu şehrin ruhuna katmayı arzuladık. Sakarya’mız sanatla özdeşleşen, sanatçıya kıymet veren kadim bir şehirdir. Bu özelliğini geçmişten günümüze devam ettiren şehrimiz sanatın ve sanatçının her zaman yanında olacaktır. 20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları programlarımıza katılan tüm sanatseverlere teşekkür eder, nice şiir dolu akşamlarda buluşmayı temenni ederim” diye konuştu.