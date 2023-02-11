20 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yalnız yaşayan ve 20 gündür kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki İlhan Sezer evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Cihadiye Sokak üzerindeki evinde yalnız yaşayan İlhan Sezer’den (57) yaklaşık 20 gündür haber alınamıyordu. Komşuları bu durum üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek eve giren polis ekipleri yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İlhan Sezer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Konuyla ilgili inceleme başlatılırken, Sezer’in cansız bedeni ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.