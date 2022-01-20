banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti

20 dakikada 3 bin kalori yaktıran sistem

Hareketsiz yaşam ile birlikte çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen fazla kilolar bu yöntem ile artık dert olmaktan çıkıyor. Almanya’da güzellik ve medikal estetik alanında üretim yapan Türk iş insanları tarafından üç yıllık araştırmanın ardından üretilen Elektrikli Kas Sistemi ile yatarken bile fazla kilolardan kurtulmak artık mümkün olacak.

SAKARYA 20.01.2022, 12:22
20 dakikada 3 bin kalori yaktıran sistem

Hareketsiz yaşam ile birlikte çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen fazla kilolar bu yöntem ile artık dert olmaktan çıkıyor. Almanya’da güzellik ve medikal estetik alanında üretim yapan Türk iş insanları tarafından üç yıllık araştırmanın ardından üretilen Elektrikli Kas Sistemi ile yatarken bile fazla kilolardan kurtulmak artık mümkün olacak.

Çoğu insanın korkulu rüyası haline gelen fazla kilolar, Almanya’da güzellik ve medikal estetik alanında üretim yapan Türk iş insanları tarafından geliştirilen sistem sayesinde artık dert olmaktan çıkacak. Üç yıllık araştırmalar neticesinde geliştirilen yeni nesil EMS - Elektrikli Kas Sistemi sayesinde elektriğin, yağ yaktırıcı ve kasları tedavi edici özelliği kullanılıyor. Sistemde elektrik vücuda, cihazın bağlandığı özel başlıklar sayesinde veriliyor. Özel başlıklar sayesinde; takıldığı bacak, kalça, bel, sırt, karın, göğüs, kol, yan karın ve kanat kasları ile kalça sistemli elektrikle uyarılıyor. Bölgesel zayıflama ve vücut şekillendirme amaçlı geliştirilen bu cihazın alışıla gelmiş zayıflama ve kas geliştirme programlarından en büyük farkı ise, aynı anda tüm ana kas gruplarını çalıştırması.

Türkiye’de birçok klinikte kullanılan yeni sistem hakkında bilgilendiren, Phanes Beauty Germany ve Cha Academy Direktörü Merve Özer Akın, “Genelde kullanılan egzersiz programları ya kişinin kendi ağırlığı ya da yaylar, bantlar, ağırlıklardan faydalanarak kasın dirence karşı çalışması üzerine kuruludur. Bu teknolojiyse tamamen farklı bir kas geliştirme yöntemi uyguluyor. Kasa fazla direnç vermeden elektrik uyarılarını da kullanarak egzersizin her anında kasın maksimum yararda çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla hem spor yapmadan 20 dakikada 3 bin kalori yakabiliyorsunuz hem de sadece uzanarak vücudunuzu istediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz” dedi. Phanes Beauty CEO’su Ertekin Aykaç ise, ürettikleri yeni nesil EMS zayıflama sisteminin, herkes tarafından rahatlıkla kullanılabileceğini belirtti. Vücuda elektrik verilme işlemi spor yapan, zayıflamak isteyen veya kendini geliştirmeye çalışan, insanlarda zaman tasarrufu içinde kullanılmakta olduğunu ifade eden Aykaç, saatlerce yapılacak antrenmanların yerine 15-20 dakikalık EMS antrenmanının aynı etkiyi oluşturduğunu söyledi.

7’den 70’e herkese öneriliyor

Kullanım alanı geniş olan sistem; sporculara, bel, sırt ve kas ağrılarından mustarip olanlara, yeni doğum yapanlara ve kilo vermek isteyenlere de öneriliyor. Phanes Beauty Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akın, “Aslında tüm bu hasta yada sağlıklı birey gruplarında vücuda çok yararlı olacak bir egzersiz programı var. Önemli nokta o kişi için uygun tedavi edici egzersiz yöntemi ve grubunu tespit etmek ve özel bir egzersiz reçetesi oluşturmak. Özellikle dünyayı saran korona virüs salgınıyla birlikte herkesin daha fit ve sağlıklı kas ve vücut sisteminin olması gerekiyor. İster kas ve iskelet sistemindeki bir problemin rehabilitasyonu, ister obezite tedavisindeki gibi yağ yakma ve metabolizmayı hızlandırma amaçlı olsun, temel prensip vücuttaki gerekli kasların çalıştırılması. Yapılan bu uygulamalar sırasında maksimum etki sağlarken en önemli kuralımız kişiye zarar vermemek. Bu teknoloji burada bize önemli bir avantaj sağlıyor. Eklem ve dokulara zarar vermeden çok yoğun etkili bir antrenman sağlıyor. Sonuçta bu bir hızlandırılmış egzersiz teknolojisi. Kas ve iskelet sistemiyle ilgili sorunu bulunan da yararlanabilir, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği ve obezite nedeniyle egzersiz yapması gerekenlerde, spor yapmadan kas oranını artırmak isteyenlerde faydalanabilir. Ayrıca herhangi bir şikayeti bulunmayıp sadece doğru egzersizleri uygulayarak formda kalmak ve bağışıklığını yüksek tutarak hastalıklardan korunmak isteyen sağlıklı bireylerin kullanmasında da hiçbir sakınca yok” şeklinde konuştu.

En doğru antrenman etkisi

Teknoloji kişiye özel uygulamalara da olanak sağlıyor. Her bir kas grubuna farklı şiddetlerde akım uygulanarak, kişinin problemlerine yönelik en doğru antrenman etkisi sağlanıyor. Böylece özellikle güçlendirilmesi gereken ve güç dengesizlikleri bulunan kas gruplarında hızlı ve iyi sonuç alınıyor. Kas gücünü tamamen kaybetmiş insanlara da fizik tedaviyle veya fizik tedaviden sonra uygulanabilen yöntemle ayrıca, yaşlılarda idrar kaçırma sorunu ise özel üretilen popo başlığı ile kaslar geliştirilerek tamamen ortadan kaldırabiliyor.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11