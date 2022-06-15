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1.sınıf öğrencilerinden SMA hastası bebek için şiir dinletisi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1.sınıf öğrencileri, SMA hastası bebek için şiir dinletisi düzenledi.

SAKARYA 15.06.2022, 11:55
1.sınıf öğrencilerinden SMA hastası bebek için şiir dinletisi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 1.sınıf öğrencileri, SMA hastası bebek için şiir dinletisi düzenledi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nun 1. sınıf öğrencileri, öğretmen Hatice Kıran Doğan öncülüğünde SMA hastası Fikret bebek için şiir dinletisi düzenledi. Dinletide ayrıca Erdem Sakkallioglu saz eşliğinde koro gösterisiyle destek oldu. Öğrenciler, gerçekleşen dinletiyle SMA hastası bebeğe destek vermenin yanı sıra şiire ve sanata dikkat çeken bir farkındalık çalışmasına imza attı.

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