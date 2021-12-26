15 Temmuz ruhunu kağıtlara resmettiler

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisi Karasu İnönü İlkokulunda gerçekleştirildi.

Karasu İnönü İlkokulu tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu resim sergisi ziyaretçilerini ağırladı. Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da sergiyi ziyaret ederek, resimleri inceledi ve öğrencilerle video sunumunu izledi. Sergi, öğrenciler tarafından da ilgiyle takip edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, “Soykırımlar hatırlanırsa tekrarlanmaz. Bir kez daha ülkemizde tekrarlanmaması için eğitim camiamızla ve öğrencilerimizle bir etkinlik düzenledik ve çocuklarımızın zihinlerinde yer etmesini amaçladık. Bu anlamlı çalışmayı organize eden ve emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Sergide resmi yer alan İnönü İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Ülkü Kanber, “Resmimde olayın olduğu anlara vurgu yaptım, insanlara ve bayrağa yer verdim. ‘Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için’ yazısına yer verdim. İlk defa böyle bir resim çizdim, çok heyecanlandım ve çok çalıştım çizmek için” diye konuştu.

İnönü İlkokulu Müdürü Turgut Aksu ise, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hazırladığımız sergiyi açtık. 15 Temmuz günü yaşananları da öğrencilerimize resim ve videolarla anlatacağız” şeklinde konuştu.