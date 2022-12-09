15 Temmuz Caddesi kışa hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri gündüz gece demeden çalışmalarına devam ediyor. Ekipler trafik yoğunluğunun az olduğu geç saatlerde ağaçları budadı, palmiye ağaçlarını kış mevsimi öncesinde koruma altına aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 15 Temmuz Caddesi’nde gecenin geç saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü. Daha önceki çalışma programlarında caddenin simgelerinden palmiye ağaçlarına budama işlemi yapıp, kış mevsimi dolayısıyla ağaçları koruma altına alan ekipler, kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber yaya ve araç güvenliği düşünülerek olumsuzların önüne geçmek için cadde üzerinde bulunan çınar ağaçları budama işlemine tabi tutuldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Gündüz gece demeden yürüttüğümüz çalışmalarla beraber, içerinde yaşadığımız cennet şehri ve doğayı koruyup çok daha güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Son olarak 15 Temmuz Caddesi’nde yürüttüğümüz çalışmalarla caddemizi kışa hazırladık. Olumsuz kış şartlarına tedbirler alıp, yaya ve araç güvenliğini sağladık” denildi.