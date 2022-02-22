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13 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Sakarya’da ’kasten öldürme’ suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
SAKARYA 22.02.2022, 16:12
Sakarya’da ’kasten öldürme’ suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ’kasten öldürme’ suçundan aranan ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B, jandarma ekiplerinin takibi neticesinde oluşturulan yol kontrol noktasında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.