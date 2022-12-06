13 milyonluk mezbaha ve hayvan borsası alanının temeli atıldı

Akyazı Belediyesi tarafından yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine yapılacak ve 13 milyon 558 bin 200 liraya mal olacak mezbaha ve hayvan borsası projesinin temeli atıldı.

Yeniorman Mahallesi’nde belediye ait 19 metrekarelik arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde hayata geçirilecek projede ihale sürecinin ardından temel atıldı ve çalışmalar başladı. Mezbaha 6 milyon 608 bin lira bedelle, içerisinde et satış binası ve kafeterya da bulunan hayvan borsası ise 6 milyon 950 bin 200 lira bedelle ihale edildi. İhale sonrasında çalışmalara hızla başlanırken mezbaha, et satış binası ve kafeterya bölümlerinin temel betonları atıldı. Hayvan borsasının da temel demirleri yerleştirilirken, kısa süre içerisinde beton çalışmasının da tamamlanacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Belediyemize ait 19 bin metrekare arsanın yaklaşık 10 bin metrekaresinde inşa edilecek olan ve içerisinde mezbaha, et satış binası, kafeterya, hayvan satış borsasının bulunacağı projemiz ile hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız hayvanlarını satmak ve kestirmek için ilçe dışına gitmesine gerek kalmayacak. İhale sürecinin ardından çalışmalarımız büyük bir hızla başladı. Mezbahanenin temeli atıldı. Hayvan Borsası’nın da temelini yakında atacağız. Toplam ihale bedeli 13 milyon 558 bin 200 lira olan bu projemizi inşallah çok kısa bir süre içinde hizmete alacağız. Akyazı’mız için hayırlı olsun” dedi.