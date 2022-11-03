120 milyonluk yatırımda çalışmalar sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SASKİ marifetiyle Kaynarca ilçesinde hayata geçireceği 120 milyon TL’lik Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Atıksu Arıtma Tesisi’nin temelinde devam eden inşa çalışmalarının yanı sıra, tesise bağlı çalışacak hatlar da hızla tamamlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca ilçesinde hayata geçireceği Atıksu Arıtma Tesisi ve bu tesise bağlı olarak bölgeye hizmet verecek altyapı hatlarında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Toplam maliyeti 120 milyon TL olan ve 10 bin metrekarelik alanda inşası devam eden proje tamamlandığında Kaynarca bölgesinin atıksu sorunu uzun yıllar boyunca çevreci şekilde çözüme kavuşacak. Birbiriyle entegre halinde devam eden projede ekipler, çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin gündüz gece sürdürüyor.

Tesise bağlantılı şekilde bölgenin evsel atık sularını uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde taşıyacak 40 bin metrelik kanalizasyon hattı da Kaynarca’ya kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 18 bin kişilik nüfusa hizmet verecek tesis, günde 3 bin metreküp atıksuyu arıtarak temiz şekilde doğaya deşarj edebilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Atıksu arıtma tesisimizin temel inşası yükselmeye başladı. Altyapı hatlarında da önemli bir ilerleme kaydettik. Yürüttüğümüz çalışmalarla projelerimizi en kısa zamanda tamamlayıp bölge halkımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.