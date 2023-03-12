120 milyon liralık projede çalışmalar devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca ilçesinde hayata geçireceği 120 milyon liralık altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nde çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kaynarca ilçesine kazandıracağı ve şehrin kuzey kesimine hizmet edecek Kaynarca Atıksu Arıtma Tesisi ve 40 bin metrelik atıksu hattında çalışmalarını sürdürüyor. Toplam maliyeti 120 milyon lira olan ve 10 bin metrekarelik alanda inşası devam eden proje çerçevesinde tesis çalışmalarının yüzde 30’luk kısmı tamamlandı. İlçeye hizmet verecek 40 bin metrelik atıksu hattının ise 13 bin 500 metrelik kısmı, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde kullanıma hazır hale geldi.