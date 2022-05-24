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112 ekibinin örnek davranışı ödülle taçlandırıldı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde evinde rahatsızlanan 88 yaşındaki yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldıran ve yorgandan düşen 10 bin lirayı da polise teslim eden 112 ekibinin örnek davranışı ödülle taçlandırıldı.

SAKARYA 24.05.2022, 09:59 24.05.2022, 10:02
112 ekibinin örnek davranışı ödülle taçlandırıldı

Erenler ilçesinde yardıma gittikleri 88 yaşındaki hastanın üzerindeki yorganından ambulansa düşen 10 bin lirayı polise teslim eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teşekkür belgesi verildi. Erenler 4 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan acil tıp teknisyeni Tülay Var, Nurgül Çalık ile ambulans şoförü Yasin Muti, ihbar üzerine gittikleri 88 yaşındaki vatandaşın hastaneye sevki sırasında üzerinde bulunan yorganın içinden ambulansa düşen 10 bin lirayı hastane polisine teslim etmişti. Yaşanan olayın ardından 112 ekibinin davranışı takdir toplarken İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü örnek davranışta bulunan ekibe teşekkür belgesi verdi. 112 ekibi ile İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner ve Başhekim Yardımcıları Dr. Ahmet Kurtuluş ile Ömer Faruk Kızılçay’ı makamında ağırlayan Öğütlü, “Maalesef günümüzde yaşanan akıl almaz olaylar sebebiyle ‘İnsanlık ölmemiş’ dedirten bu davranışların takdire şayan olduğunu belirtmek isterim. Duyarlılığınızdan ötürü hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

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