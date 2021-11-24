110 metrede 20 bin kişilik su kaynağına ulaşıldı

SASKİ Pamukova Çardak’ta yapılan sondajda 110 metre derinlikte ulaştığı 20 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak 50 litre/saniye debili içme suyunu, inşa edilen sondaj odasıyla bölgenin hizmetine sundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, kentin dört bir noktasında alternatif su kaynağı arayışına devam ediyor. Dünyanın genel bir sorunu olan kuraklığın Sakarya’daki doğal kaynakları etkilememesi ve şehrin güzelliklerinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için yürütülen sondaj kazılarında önemli bir aşamaya gelindi.

Son 2 yılda 9 ilçede yaklaşık 200 bine yakın kişinin ihtiyacına yetecek suya ulaşan SASKİ ekipleri son olarak Pamukova’da güzel bir sonuca ulaştı. Çardak Mahallesi bölgesinde yürütülen kazıda 110 metre derinlikte 50 litre/saniye kapasiteli içilebilir su bulundu. Yapılan sondajla çıkarılan su, oluşturulan sondaj odası ve alt yapıyla bölge halkının hizmetine sunuldu.

Bulunan kaynağın bölgedeki 20 bin kişinin içme suyunu karşılayabilecek seviyede olduğu belirtildi. SASKİ’den yapılan açıklamada, “Sakaryamızın doğal kaynaklarını, güzelliklerini korumak ve geleceğe verimli şekilde ulaştırabilmek için projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Kent genelinde yaptığımız sondajlarda Sakarya için çok önemli sonuçlara ulaştık. Son olarak Çardak’ta çıkardığımız içme suyu, bölgenin ihtiyacının karşılanması adına güzel bir gelişme oldu. Ekiplerimiz sahada, alternatif su kaynağı arayışlarımıza aralıksız devam ediyoruz” denildi.