banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Pentagon'dan 'Türk ordusu' açıklaması!
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Siirt'te Eren Kış-5 operasyonu başladı
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor
Binance'in milyarder CEO'su CZ servetini bağışlamak istiyor

10 milyon liralık proje start aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nden 10 milyon TL destek alan ‘Karadeniz’e Pedal Çevirelim’ projesine başladı.

SAKARYA 18.11.2021, 18:27
10 milyon liralık proje start aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği’nden 10 milyon TL destek alan ‘Karadeniz’e Pedal Çevirelim’ projesine başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’i bisiklet sporunda en çok tercih edilen güzergah yapacak projede ciddi bir aşama kaydetti. ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ projesi kapsamında bugüne kadar 400’e yakın genç eğitim aldı. Onlarca otel, kafe, restoran, dinlenme tesisi ve birçok alandaki turizm işletmecilerine toplamda 14 ayrı girişimcilik ve mentorlük eğitimi verildi. Karadeniz’e sınır ülkeler arasında ortak turizm stratejisi geliştirmek mola, tamir, dinlenme alanları oluşturulacak ve işletmelerin de ‘bisiklet dostu’ olarak hazırlanacağı güzergahlarda rota belirlemeleri yapılıyor. 5 farklı ülkede 25 adet bisiklet parkuru belirlenecek. Güzergahlar ve parkurlarla ilgili tüm bilgiler ve materyaller oluşturulacak online platforma yüklenecek. Böylece bölgede bisiklet yolculuğuna çıkacak olan sporcu ve gruplar rota, konaklama, bisiklet tamiri ve tüm ihtiyaçlarını giderebilecek imkana sahip olacak. Projeyle ilgili eğitim süreçlerinden sonra bugün Serdivan’da bir otelde sertifika töreni gerçekleştirildi. Türkiye’den ve farklı ülkelerden gelen misafirleri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce karşıladı. Ayrıca, proje paydaşları olan Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Romanya’yı temsilen gelen Herman Kerpenko, Levan Tsulukıdze, Zvıad Elızıanı, Mılena Stayanova, Penka Kzhuharova ile Türkiye’yi temsilen Turan Bek ve Barış Boru isimli temsilciler, projeyle ilgili ilk yüz yüze toplantılarını gerçekleştirdi. Başkan Yüce ve temsilciler, yapılan görüşmede oluşturulacak rotalar, bisiklet dostu işletmeler, online platform ve bisiklet yatırımları hakkında görüştü. Proje kapsamında 2022’de Sakarya’da 5 gün sürecek olan Uluslararası Turizm Festivali’nin yapılacağı haberi de verdi.

5 ülkede toplamda 25 adet bisiklet parkuru belirliyoruz

Karadeniz’deki geliri ve istihdamı artırmak için bisiklet turizmine yoğunlaştıklarını ve online platform için rotaların hikayelerini hazırlamaya başladıklarını belirten Başkan Yüce, “Malumunuz Sakarya olarak dünyada sadece 14 şehrin sahip olduğu Bisiklet Dostu Şehir Unvanını almaya hak kazandık. Bu unvana layık olmak adına bisiklet alanında pek çok proje yürütüyoruz. Bu projelerden birisi de lider kurum olarak içerisinde yer aldığımız Karadeniz’de Pedal Çevirelim Projesi oldu. Proje kapsamında Karadeniz bölgesindeki geliri ve istihdamı artırmak adına önemli bir unsur olan bisiklet turizmi üzerine yoğunlaşıyoruz. Proje kapsamında uluslararası ortalamanın altında kalan bölgedeki turist konaklama süresini uzatmayı hedefliyoruz. Bu amaçla turizm ürün ve hizmetlerini çeşitlendirecek ve faaliyetleri yıl boyunca sürdürmeyi sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. 5 ülkede toplamda 25 adet bisiklet parkuru belirliyoruz ve rotaların hikayelerini hazırlıyoruz. Belirlenen rotaları ve rota üzerinde edinilebilecek tecrübeleri online platformlara taşıyoruz” dedi.

Toplamda 900 bin Euro bütçeye sahip bir projeye başladık

Başkan Yüce, yaklaşık 900 bin euroluk projenin uygulanmaya başladığını ifade ederek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarımız olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Gürcistan ile Avrupa Birliği Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 30 ay sürecek ve toplamda 900 bin Euro bütçeye sahip bir projeye başladık. Bugün paydaşlarımızdan olan Bulgaristan, Ukrayna ve Gürcistan’dan temsilcilerimiz de aramızda. Sertifika töreni ve diğer etkinlikler için şehirlerin şehri Sakarya’ya gelen misafirlerimize hemşerilerimiz adına hoş geldiniz dileklerimi iletiyorum. Bizim ‘Sakarya Sizin Eviniz, Dünyayı misafir ederiz!’ şeklinde bir sloganımız var. Şehrimizde misafir olduğunuz süre boyunca bu sloganın ifade ettiği anlamı yakinen tecrübe edeceğinizden eminim” diye konuştu.

475 kişiye girişimcilik eğitimleri ve mentörlük hizmeti veriyoruz

Başkan Yüce, projenin sporcuların ve turistlerin hayatlarını kolaylaştıracağını, güzergahtaki konaklama, alış-veriş ve sosyal aktivitelere imkan tanıyacağını vurgulayarak, “Şehrimizden geçen güzergahlarda sporcuların ve turistlerin hayatlarını kolaylaştıracak işletmelerin yaygınlaştırılması için 475 kişiye girişimcilik eğitimleri ve mentörlük hizmeti veriyoruz. Temel turizm kavramları, misafir ağırlama, iletişim becerileri, sosyal medya kullanımı, inovatif yaklaşımlar gibi konularda eğitimler alan girişimcilerimiz bu güzergâhlar üzerinde sporcular ve turistler için konaklama, alış-veriş, sosyal aktivite gibi ihtiyaçlara cevap verebilecek işletmeleri kuruyorlar. Böylece güzergahlar ve güzergahlardaki sosyal imkânlar sayesinde Karadeniz’deki bisiklet turizmini uluslararası ortalamanın üzerine çıkartacak; bu kanal aracılığıyla bölgedeki gelir ve istihdam oranını artıracağız” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6