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1 TL’ye hamburger: boyutu küçük, lezzeti büyük

Sakarya’da yaklaşık 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken Enes Baytar, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabına yazdırmaya hazırlanıyor. Araştırmalarına göre dünyanın en küçük hamburgerlerini yaptığını belirten restoran işletmecisi Baytar, “Doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik. Kendi doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik” dedi.

SAKARYA 23.01.2022, 12:52
1 TL’ye hamburger: boyutu küçük, lezzeti büyük

Sakarya’da yaklaşık 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken Enes Baytar, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabına yazdırmaya hazırlanıyor. Araştırmalarına göre dünyanın en küçük hamburgerlerini yaptığını belirten restoran işletmecisi Baytar, “Doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik. Kendi doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik” dedi.

Sakarya’da et mangal restoran işletmeciliği yapan Enes Baytar, bir rekora imza attı. Lezzeti büyük fakat boyutu yaklaşık 1 TL olan bine yakın hamburger üreten Baytar, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabına yazdırmaya hazırlanıyor. Araştırmalarına göre Dünya’nın en küçük hamburgerlerini hazırladığını aktaran Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, lezzetinden taviz vermedikleri ve boyutu 1 TL olan hamburgeri 1 liradan satışa sunacaklarını da aktardı. Köftesinden ekmeğine, domatesinden peynirine kadar her şeyi tam olan hamburger, boyutu ve fiyatı ile dikkat çekiyor.

Hamburgerler ile ilgili araştırma yaptığı esnada böyle bir rekorun bulunmadığını görerek yola çıkan Baytar Steakhouse işletme sahibi Baytar, ilk etapta boyutu yaklaşık 1 TL olan bine yakın hamburgeri üretti. Standardının 10’da 1’i kadar olan ve fiyatı 1 TL’den satışa çıkan küçük hamburgerlerden 100 adet yiyebileni ise ödül bekliyor.

“Adımızı Guinness Dünya Rekorlar kitabına yazdırabilmek için hazırlanıyoruz”

Kendi sektöründe bir ilke imza attığını belirten Enes Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yapan var mı diye Guinness Dünya Rekorlar kitabını araştırıyordum, yapanın olmadığını gördüğümde ben de neden bunu yapmayayım diyerek bir çalışma yaptım. Şuanda da dünyanın en küçük hamburgerini Guinness Dünya Rekorlar kitabına sokabilmek için hazırlanıyoruz. En minimize ve lezzeti bozmayacak şekilde en küçüğünü yapmaya çalıştık. Kendi doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik. Lezzeti bozmayacak şekilde dünyanın en küçük hamburger adayını olduğunu düşünüyoruz. Aslında herkesin tadına bakabilmesini düşündüğümüz için boyutu yaklaşık 1 lira olan hamburgerimizi, müşterilerimize 1 liraya satacağız” dedi.

“Her şey orijinali ile birebir aynı lezzette”

Hamburgerlerin boyutunun daha da küçük olabileceğini fakat lezzetinin aynı olması için 1 TL boyutuna kadar indirdiklerini belirten Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yaparken, doğal lezzetini de bozmamak için orijinal hamburgerlerimiz de hangi lezzet varsa bunda da o lezzet var. Yapılış aşamasındaki tüm içerik ve hammaddeler mevcut. Köftesinden, garnitürüne ve ekmeğine kadar tüm her şey orijinali ile birebir aynı lezzette. Şunu da ekleyebiliriz; yaptığımız bu hamburgeri daha da küçük yapabiliriz fakat lezzeti bozulmasın diye 1 lira büyüklüğüne kadar çektik bunu. İstediğimizde daha küçük hatta 10 kuruş boyutlarında bile hamburger yapabiliriz” diye konuştu.

“100 adet yiyene ödül”

Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyen için ödül vereceklerini aktaran Enes Baytar, “Gelen müşterilerimiz 1 hamburger ile doyuyordu ama şuanda bu yaptığımız küçük hamburgerlerden 20 taneye kadar yiyebilir. Onun için biz daha da iddialı olsun diye; bu hamburgerlerden yaklaşık 100 tane yiyene de bir ödülümüz var. Onun için müşterilerimizi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Fiyatı ile dikkat çekiyor

Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girebilmek için adaylık başvurusu yaptıklarını söyleyen Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Baytar, “Büyük hamburgerimiz yaklaşık 10 dakikada servis edilirken, bu küçük hamburgerimiz ise yaklaşık 1 dakikada servis ediliyor. 1 dakikada, 1 hamburger, 1 TL şeklinde diyebiliriz. İlk aşamada bine yakın hamburgerimizi yaptık ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabına girebilmek için şuanda adaylık başvurumuzu yapıyoruz, gireceğimizi de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

(BCT-

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