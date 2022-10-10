1 milyon liraya mal olan ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ hizmete açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin öğrencilere yönelik hayata geçirdiği ve 1 milyon 135 bin liraya mal olan ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ törenle açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite Caddesi üzerinde hayata geçirilen Kampüs Öğrenci Lokantası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programda ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, büyükşehir bürokratları, STK temsilcileri ve öğrenciler yer aldı. Kaliteli yemeğin uygun fiyata sunulduğu ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ öğrencilerde memnuniyet oluşturdu. Başkan Yüce, açılışın ardından tezgahın başına geçti ve misafirlere yemek ikramı yaptı. İl Müftüsü Hasan Başiş’in yaptığı duayla birlikte ‘Kampüs Öğrenci Lokantası’ resmen hizmete başladı.

“Öğrenci kardeşlerimiz bir nebzede olsa kendilerini evlerinde hissedecekle”

Öğrencilerin hayatların kolaylaştırmak için bir çok projeye imza attıklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Öğrencilerimiz için yapmış olduğumuz yenilik ve yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Geniş bir hedef kitleye hitap ettiğimizi biliyoruz. Özellikle şehir dışı ve yurt dışından gelen öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına BELPAŞ marifetiyle yürüttüğümüz Kampüs Öğrenci Lokantamızı öğrencilerimizin ve hemşerilerimizin hizmetine açıyoruz. BELPAŞ eliyle ürettiğimiz ürünlerin satışının yapıldığı ve ev yemeklerinin servis edileceği lokantamızda öğrenci kardeşlerimiz bir nebzede olsa kendilerini evlerinde hissedecekler. Toplamda 1 milyon 135 bin liraya mal olan Kampüs Öğrenci Lokantamızın şehrimize, hemşerilerimize ve öğrenci kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.