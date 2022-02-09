+1 Eğitim Modeli’nden tüm paydaşlar memnun

İşveren, öğrenci ve akademisyenlerin SUBÜ tarafından tüm bölüm ve programlarda uygulanan +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nden 2021-2022 Akademik Yılı Güz Yarıyılı’nda duydukları memnuniyet düzenlenen anketle ölçüldü. Anket sonucunda modelin tüm taraflar açısından yüksek bir memnuniyet oranına sahip olduğu belirlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından her eğitim düzeyinde ve tüm bölüm ile programlarda uygulanan +1 Uygulamalı Eğitim Modeli’nde 2021-2022 Akademik Yılı işveren, öğrenci ve akademisyen memnuniyet oranları belli oldu. Üniversitenin Mesleki Uygulama Sistemi üzerinden gerçekleştirilen anket sonuçları, Kalite Koordinatörlüğü tarafından analiz edildi. SUBÜ öğrencileri üniversite hayatlarının en az bir yarıyılını iş dünyasında çalışarak geçiriyor.

Anket sonuçlara göre işverenlerin meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik uygulanan 3+1 modelinden yüzde 88,35 oranında memnun oldukları, fakülteler tarafından uygulanan 7+1 modelinden ise yüzde 87,82 oranında memnun oldukları belirlendi. Meslek yüksekokulu öğrencilerinin 3+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 88,59; fakülte öğrencilerinin 7+1 modelinden memnuniyetleri yüzde 88 olarak ölçüldü. Akademisyenlerin ise yüzde 89,37’si 3+1 modelinden memnuniyet duyarken, yüzde 87,06’sı 7+1 modelinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sonuçlar neticesinde modelin temel aktörlerinin hemen hemen birbirine yakın oranda oldukça olumlu bir görüşe sahip oldukları ortaya çıktı.