Sahte Dolar Teknolojik Engelleri Aşıyor

Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yusuf Yaşar, sorunun temelinde para sayma makineleri ve ATM'lerin sahte dolarları ayırt edememesi olduğunu belirtti. Yaşar, “Sahte dolarlar her zaman vardı ama son dönemde o kadar gerçekçi yapılıyor ki makineler bile fark edemiyor. Yeni programlar yüklendiğinde bu sorun çözülecek” dedi. Ancak bu süreç tamamlanana kadar bankalar ve döviz büroları özellikle eski tip dolarların alımını askıya aldı.

Dolardan Altına Kaçış

Dolar alım-satımındaki belirsizlik nedeniyle vatandaşların altına yöneldiği ifade ediliyor. Sarraf Mustafa Tok, altının güvenilir bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak, “Altın her zaman değer kazanacak bir yatırım. Doların aksine güven kaybı yaşamaz” dedi. Benzer şekilde yatırımcı Muzaffer Yılmaz, “Altın daha sağlam bir kaynak. Her zaman hayatımızda yeri olacak” diye konuştu.

Endişeler ve Çözüm Beklentisi

Bazı vatandaşlar ellerindeki dolarları satmakta zorlandığını belirtirken, dolara olan güvenin sarsıldığı ifade ediliyor. Başkan Yusuf Yaşar, durumun kısa süre içinde çözüleceğini ancak mevcut sistemin güncellenmesinin zaman alacağını söyledi. Bu süreçte yatırımcıların altına yönelmesi, altın piyasasını canlandırırken dolara olan talebi düşürdü.

Güvenli Yatırım Arayışı Sürüyor

Sahte para krizinin çözümü için teknolojik güncellemeler beklenirken, vatandaşlar daha güvenli yatırım araçlarına yönelmeye devam ediyor. Altının, bu süreçte güvenli liman olarak öne çıkması dikkat çekiyor. Uzmanlar, mevcut endişelerin kısa vadeli olduğunu ve düzenlemelerle piyasaların yeniden istikrar kazanacağını belirtiyor.