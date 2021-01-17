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“Zümrüt lazeri ince kılcal damarlı varislerde tedavisinde kullanıyoruz”

Dermatolog Doç. Dr. Ali Balevi, yeni lazer cihazı Zümrüt’e ilişkin, “Zümrüt lazeri ince kılcal damarlı varislerde, kırmızı et benlerinin yok edilmesinde, leke, roza tedavisinde kullanıyoruz. Ayrıca çocuklarda Portwine leke tedavisinde de Zümrüt lazer ile başarı sağlayabiliyoruz” dedi.

Sağlık 17.01.2021, 09:06
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“Zümrüt lazeri ince kılcal damarlı varislerde tedavisinde kullanıyoruz”

Dermatolog Doç. Dr. Ali Balevi, yeni lazer cihazı Zümrüt’e ilişkin, “Zümrüt lazeri ince kılcal damarlı varislerde, kırmızı et benlerinin yok edilmesinde, leke, roza tedavisinde kullanıyoruz. Ayrıca çocuklarda Portwine leke tedavisinde de Zümrüt lazer ile başarı sağlayabiliyoruz” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dermatoloji bölümünden Doç. Dr. Ali Balevi, Türkiye’de yeni kullanılmaya başlanan Zümrüt lazere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Balevi, bir lazer cihazı olan Zümrüt’ün yurtdışında daha yoğun kullanıldığını belirterek, “Kullanım noktasında herhangi bir lazer cihazından çok farklı olmamakla birlikte lazer cihazının kullanma ehliyeti olan kişiler Zümrüt’ü kullanabilir. Cihazın yapısı gereği ışınların atımı yüzeysel şekilde yapıldığı için diğer lazer sistemleri gibi hastanın kalıcı yanıklar ve izler oluşturma ihtimali çok düşüktür” dedi.

“Her soruna farklı cihaz kullanılmalı”

Hangi rahatsızlığa hangi lazer cihazının kullanacağının bilinmesi gerektiğine işaret eden Doç. Dr. Balevi, “Eğer bir hasta leke rahatsızlığı için geldiyse lekeye göre bir çözüm sunulmalıdır. Önemli olan nokta doğru tanıyı koyabilmektir. Tanı doğrulandığı takdirde tedavisi de doğru olur. Hekimlerin dışında Zümrüt cihazının kullanılması insan sağlığı açısından uygun değildir. Çünkü lazer cihazı ile ilgili bir takım komplikasyon oluşabilir. Yanıklara bağlı kalıcı açık veya koyu renkli lekeler, enfeksiyonlar gelişebilir” şeklinde konuştu.

“Varis ve roza tedavisinde kullanılabilir”

Doç. Dr. Balevi, Zümrüt’ün hangi problemlerde kullanıldığını ise şu şekilde açıkladı: “Vücudumuzda toplu iğne ucu kadar minik kan damarları sayıca arttığı zaman özellikle kadın hastalar bundan rahatsız oluyor. Bu kan damarları özellikle estetik açıdan huzursuzluğa neden olabilir. Zümrüt lazerle maksimum 2 seansta bu kan damarlarını gövdeden temizleyebiliyoruz. Zümrüt’ü ince kılcal damarlı varislerde kullanıyoruz ama burada uzun süreli bir tedavi gerekiyor. Hangi damarların lazer atımına uygun olacağına hekim karar veriyor. Leke bırakma ihtimali çok düşük olan Zümrüt’ü özellikle ince kılcal damarların, kırmızı et benlerinin yok edilmesinde, leke tedavisinde, roza tedavisinde, telenjiektazi (ince kılcal kan damarları) tedavisinde, spider anjiomalarda da (örümcek damarsal beni) kullanıyoruz”.

“Her yaşta kullanılabilir”

Çocuk hastalarda da Zümrüt’ün kullanılabileceğine değinen Doç. Dr. Balevi, “Çocuk hastalarımızın Portwine leke tedavisinde, ergenlik çağına geldiklerinde bu tip lekeleri çok bırakmadan tedavi etmek gerekiyor. Ergenlik çağında tedavi zorlaşabiliyor. Küçük yaş grubunda müdahale edilmesi gerekiyor. Portwine tedavisinde Zümrüt lazer ile birlikte endiyak lazeri kombine edilebiliyoruz. Ayrıca sedef hastalığı, liken planus ve vitiligo kronik hematolojinin bilinen hastalıklarıyla tedavi bilgisi ise yoktur. Vitiligoya başka lazer sistemleri kullanılabilir.Zümrüt lazerin kullanılmasında belli bir yaş aralığı yoktur. Sadece hekim ve hastanın işbirliği içinde olması gerekiyor” diye konuştu.
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