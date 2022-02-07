banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Soğuk hava sebzeleri yaktı, fiyatlar yüzde 50 arttı!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti!
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!
İstanbul’da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı!

Zonguldak’ta vaka artışı tırmanıyor

Zonguldak’ta korona virüs vakalarında artış sürüyor. 15-21 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısı 528, 41 oldu.

Sağlık 07.02.2022, 13:46
Zonguldak’ta vaka artışı tırmanıyor

Zonguldak’ta korona virüs vakalarında artış sürüyor. 15-21 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısı 528, 41 oldu.

Zonguldak’ta korona virüs vaka sayıları tırmanışa geçti. 15- 21 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısında artış yaşanırken büyük artış yaşanırken Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni korona haftalık vaka sayılarını açıkladı. Zonguldak’ta korona virüs vaka sayısı 15- 21 Ocak tarihinde 100 binde 426,25 olan vaka sayısı 528, 41 oldu. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükürken hastanelerde yoğunluk yaşandı.

Kentte esnaflık yapan Osman Zaimoğlu, "Geçen zannedersem bir ay kadar önce rakamsal olarak iyiydik. Bir şeyin altını çizmiştim. Bu da sadece yaşadığımız şehir değil bölgeye de dikkat etmek lazım. Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu gibi. O bölgelerdeki artış ilerideki günlerde çevre illere sirayet ediyor. Zonguldak bir çok ille bağlantılı olduğu için geliş gidişler, akraba ziyaretlerinde istemediğimiz bu artış devam ediyor. Tedirginiz açıkçası. Gerekli tedbirleri alıyoruz. Zonguldak ölçeğinde herkes kurallara uyuyor, aşı oluyor. Kendimiz hep yaşıyoruz. Zannedersem bu Omicron varyantı biraz daha değişik dolaşıyor. Hızlı dolaşıyor. Ne yaparsanız yapın tedbir bir yere kadar. Maalesef bu artışları yaşıyoruz. Çok dikkat etmesine rağmen Cumhurbaşkanımız bile eşiyle beraber bu hastalığa yakalandı. Bunu görüyoruz ki bu varyant çok değişik bulaşıyor. Benim anladığım o. Hadi biz birçok insanla beraberiz. Ama bu kadar titiz ve riayet edilen külliyede Cumhurbaşkanımızın Omicron varyantıyla testinin pozitif çıkması bu varyantın daha değişik bulaştığı olarak düşündürüyor. Umudumuz ve temennimiz yine bu rakamların elimizden geldiğince aşağıya çekilmesi, sağlıklı günlerin hepimize yansıması olması. Gerçekten çok sıkıldık Omicron ve koronavirüsün bize en büyük verdiği zarar psikolojik olarak da insanları gerdi. Esas sorun bence o" diye konuştu.

Yorumlar (0)
11°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Adana Demirspor 24 40
4. Alanyaspor 24 39
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 24 37
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Galatasaray 24 28
14. Kasımpaşa 24 27
15. Göztepe 24 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 24 25
18. Rizespor 24 22
19. Altay 24 21
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 22 48
2. Ümraniye 22 45
3. Erzurumspor 22 41
4. Bandırmaspor 22 39
5. Eyüpspor 21 37
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 22 32
9. Manisa Futbol Kulübü 22 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Menemen Belediyespor 22 26
13. Gençlerbirliği 22 26
14. Boluspor 19 24
15. Kocaelispor 21 24
16. Bursaspor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 23 53
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 23 40
4. Barcelona 22 38
5. Atletico Madrid 22 36
6. Villarreal 23 35
7. Real Sociedad 22 35
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 23 30
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 23 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11