banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
Brezilya'da uçağı düşen pilot, 36 gün sonra kurtarıldı
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Pelkas sakatlığını anlattı
Pelkas sakatlığını anlattı
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi
Belhanda'nın sözleşmesi feshedildi

Zonguldak’ta maskeyle geçen bir yılda 39 bin pozitif vaka

Zonguldak’ta bir yılda yeni tip korona virüsle mücadelede 39 bin pozitif vaka tespit edilirken 700’e yakın kişi de korona virüs sebepli hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen turuncu renkli ’yüksek risk’ haritasında yer alan Zonguldak’ta 90’ı bulan günlük vaka sayısı ile endişelendiriyor.

Sağlık 10.03.2021, 16:15
1
Zonguldak’ta maskeyle geçen bir yılda 39 bin pozitif vaka

Zonguldak’ta bir yılda yeni tip korona virüsle mücadelede 39 bin pozitif vaka tespit edilirken 700’e yakın kişi de korona virüs sebepli hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen turuncu renkli ’yüksek risk’ haritasında yer alan Zonguldak’ta 90’ı bulan günlük vaka sayısı ile endişelendiriyor.

Korona virüs haritasında "yüksek riskli" bölgede yer alan ve her geçen gün artan sayılarla çok yüksek riskli kategorisine yaklaşan Zonguldak’ta denetimler sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında sıklaştırılan denetimler ekipler maske mesafe ve temizlik konusunda kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen program dahilinde İnternet kafeler/salonları, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, iddia ve milli piyango bayileri, cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, Halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler denetleniyor.

Kentte ilk ölüm 27 Mart’ta yaşandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de bakanlık genelgeleri doğrultusunda yeni kararlar alarak kontrollü sosyalleşme adına adımlar atıyor. Öte yandan Zonguldak’ta korona virüs sebepli ilk ölüm olayı ise 27 Mart 2020 günü yaşandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu başta olmak üzere havzada üretim yapan madencilik sektörü de korona virüsten etkilendi. Pozitif ve temaslı işçiler sebebiyle zaman zaman üretimde de aksamalar meydana geldi.

Türkiye Taşkömürleri Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma İşletmesi’nde yeraltında elektrik teknikeri olarak çalışan 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk, geçen yıl Nisan ayında korona virüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ölen madenciden yürek sızlatan mesaj

Yaklaşık 10 gündür hastanede tedavi gören Soytürk’ün arkadaşıyla yaptığı yazışmalar hastalığın boyutun gözler önüne serdi. Soytürk, arkadaşıyla mesajlaşmasında "Ben öldüm ölüyorum. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın bu ızdıraba" yazarak korona virüs salgınına dikkat çekmişti.

Geçen 19 Şubat’ta 16 olarak açıklanan mutasyonlu vaka sayısı ise 60’ın üzerine yükseldi. Günlük vaka sayısı ise 90’a yükseldi. Tüm tedbir ve denetimlere rağmen kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa’daki yoğunluk ise görenleri hayrete düşürdü.

Korona virüse karşı "Ev sirkesi ve karbonatlı" tedbir

Bugüne dek çevresinde korona virüs hastası olmadığını anlatan bir vatandaş ise "Çevremde hiç korona hastası falan yok. Maske temizlik ve sosyal mesafe haricinde ev sirkesi içiyorum. Birde karbonat gargarası yapıyorum. Herkes tedbirlere uysun. Ev sirkesi ve karbonatla ağzını çalkalasın ben bunu yıllardır yapıyorum" diye konuştu.

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmadığını anlatan bir diğer vatandaş ise "Tedbirlere uyulmuyor. Alanlar çok dolu oluyor. Ben hep evde kaldım çok zorunlu olursam çıkıyorum çıktığımda da çift maske takıyorum. Herkes kendince tedbir alıyor. Tedbirlerin ve uygulamaların daha sık olması lazım çünkü kimse aldırış etmiyor" şeklinde konuştu.

"Herşeyi devletten beklememek gerekiyor"

Çatalağzı beldesinde esnaflık yapan İlyas Memiş ise esnaf olarak tüm kurallara uyduklarını söyledi. Virüsten çok kişiyi kaybettiklerini söyleyen Memiş, "Turuncu risk bölgesindeyiz ama her yer yine açık. Dün buradaydım aşırı bir şekilde kalabalık böyle devam ederse daha da kızaracağız. Ben bir esnaf olarak gerçekten üzülüyorum. İnsan bu konuda çok duyarsız. Evet insanlar çok bunaldı maske bir şekilde oksijenimizi kesti. Görüntü hiç iyi değil biz bu virüs ve maskeden kurtulamayacağız. Cumartesi ve Pazar günleri tatildi Cumartesi bir açıldık her yer evlere şenlik. Hiç iyi şeyler olmuyor. Kimse önemler almıyor. Bu virüsten çok kişiyi kaybettik. İnşalara bakar mısınız aralarında yarım metre mesafe yok. İnsanlar içeride bir şey var dışarıda bir şey yok gibi davranıyor. Bu şekilde gidersek biz bu işi aşamayacağız. Vatandaş olarak kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Her şeyi devletten beklememek gerekiyor" dedi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 28 58
3. Fenerbahçe 28 58
4. Trabzonspor 28 51
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 28 46
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 28 41
9. Göztepe 28 39
10. Antalyaspor 28 36
11. Sivasspor 27 34
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kayserispor 27 31
15. Kasımpaşa 28 30
16. Başakşehir 28 29
17. Rizespor 27 28
18. Ankaragücü 27 26
19. Erzurumspor 28 26
20. Denizlispor 27 24
21. Gençlerbirliği 27 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 25 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 25 44
7. Tuzlaspor 25 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 25 34
10. Ümraniye 25 34
11. Bandırmaspor 25 32
12. Boluspor 25 29
13. Adanaspor 25 27
14. Menemenspor 25 27
15. Balıkesirspor 25 26
16. Akhisar Bld.Spor 25 22
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 25 7
Takımlar O P
1. Man City 28 65
2. M. United 28 54
3. Leicester City 28 53
4. Chelsea 28 50
5. West Ham 27 48
6. Everton 27 46
7. Tottenham 27 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 27 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 28 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Newcastle 27 27
17. Brighton 27 26
18. Fulham 28 26
19. West Bromwich 28 18
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 25 59
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 26 54
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 26 45
6. Real Betis 26 42
7. Villarreal 26 37
8. Athletic Bilbao 25 33
9. Celta de Vigo 26 33
10. Granada 26 33
11. Levante 26 32
12. Valencia 26 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 26 22
20. Huesca 26 20