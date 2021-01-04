Zonguldak’ta 80 saate 120 kişiye ceza

Zonguldak’ta 80 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde toplamda 120 şahsa 85 bin 799 TL idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasında ekipler korona virüs denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler 80 saat süren kısıtlamalarda kurallara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguladı. 80 saat süren kısıtlamada 31 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 10 şahsa Maske takmamaktan 9 bin TL, 1 işyerine 3 bin 180 TL, 1 şahsa yasak alanda sigara içmekten 427 TL, 95 şahsa Sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 38 bin 570 TL olmak üzere, Toplam 107 şahsa 51 bin 177 TL cezai işlem uygulandı. 227 devriye ekibi genelgeler ve kurul kararları kapsamında yapılan kontrollerde; 389 iş yeri , 6 bin 283 şahsın HES kodu sorgulaması yaptı.

3 Ocak 2021 günü saat 00.01’den itibaren Jandarma sorumluluk bölgesinde icra edilen 227 devriye faaliyeti ile genelgeler ve kurul kararları kapsamında yapılan kontrollerde; 3 şahsa Maske Takma Kuralını İhlal etmekten 2 bin 700 TL idari yaptırım uygulandı. 10 şahsa Sokağa Çıkma Yasağı kapsamında 28 bin 742TL idari yaptırım uygulanırken 1 işyerine kapalı olması gerektiği saatlerde açık olması sebebi ile 3 bin 180 TL idari yaptırım uygulanırken 34 bin 622 TL ceza kesilirken 80 saate toplam 85 bin 799 TL cezai işlem uygulandı.