Zonguldak’ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka
ZONGULDAK'TA 4 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI SÜRECİNDE TOPLAM VAKA SAYISI BİN 181'E ULAŞTI. BAYRAM TATİLİ BOYUNCA SAHİLLERDE DE YAŞANAN YOĞUNLUK NEDENİYLE 78 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ.
Zonguldak’ta 4 günlük Kurban Bayramı sürecinde toplam vaka sayısı bin 181’e ulaştı. Bayram tatili boyunca sahillerde de yaşanan yoğunluk nedeniyle 78 yeni vaka tespit edildi.
Türkiye’nin Mart ayından bu yana mücadele verdiği yeni tip korona virüs pandemisinde, astım ve pnömokonyoz hastalarının yoğun olduğu Zonguldak’ta vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. 6 aylık süreçte toplam vaka sayısı bin 181’e ulaştı. Kentte korona virüs sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 74’e yükseldi.
Bayram tatili sebebiyle memleketine gelenler Zonguldak’ta yoğunluk oluşturdu. Özellikle plajlarda kapasitenin üzerinde yoğunluk yaşandı. Bilim kurulları ve yetkililerin uyarılarına rağmen bazı bölgelerde geleneksel bayramlaşmalar devam etti. Bazı bölgelerde ise geleneksel hale getirilen bayramlaşmalar uyarılar dikkate alınarak bu yıl yapılmadı.
Maske, mesafe ve hijyen kurallarının sık sık hatırlatıldığı Zonguldak’ta, banka ve postane önlerinde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri de iş yeri önlerinde oluşan kuyruklar nedeniyle sık sık sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.
Korona virüs sürecinin başından bu yana evden çıkmamaya özen gösterdiğini söyleyen Kenan Coşkun, caddede gördüğü uzun kuyruklara sitem etti. Coşkun, bayram boyunca da tedbirli davrandığını ifade ederek şöyle devam etti:
"Kimse dikkat etmiyor. Mümkün mertebe insanları yanımdan uzaklaştırıyorum. Ama kimsenin sosyal mesafeye dikkat ettiği söylenemez. Yetkililer de sık sık uyarıyor ama uyarılara bile gerek yok. Bu hastalık dünyayı sarmış. Buna alışmak zorundayız. Bu şekilde devam ederse ikinci ve üçüncü dalga bile kaçınılmaz olur. Allah muhafaza."
|İmsak
|04:13
|Güneş
|05:56
|Öğle
|13:15
|İkindi
|17:08
|Akşam
|20:24
|Yatsı
|22:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25