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Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Sağlık 31.08.2021, 14:33
Zonguldak Valiliği’nden tematik denetleme

Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi tarafından haftalık korona virüs denetimleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Valiliği İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi haftalık korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, bin 877 resen denetim, 214 ihbar ve 5 bin 135 izolasyon denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde 4 iş yerine 1’inci uyarı, 8 iş yerine 2’inci uyarı ve ceza, 15 kişiye izolasyona uymama cezası verildi.

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