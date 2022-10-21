Zonguldak Tabip Odası’ndan Fincancı’ya tepki: "İstifaya davet ediyoruz"

Zonguldak’ta Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Yavuz, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya TSK’ya yönelik sözleri nedeniyle tepki göstererek istifaya davet etti.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın öldürülen teröristlerinin belirterek sinir sisteminin doğrudan tutan toksit gazlardan birisinin kullanıldığına yönelik iddialarına Zonguldak Tabip Odası Başkanı Dr. Şenol Yavuz tepki gösterdi. Yavuz, "Terör örgütünü sözde yayın organına konuşan Şebnem Korur Fincancı ’öldürülen teröristlerin cesetlerinin incelendiğini belirterek sinir sisteminin doğrudan tutan toksit gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var, her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz’ ifadesini kullandı.

Böyle bir örgüte taraf olan kişinin bizleri temsil etmesini istemiyoruz. Türk milletinin canına, bekasına kastetmek amacı ile ülke dışında düşmanlarımız tarafından kurulan terör örgütlerine karşı mücadele eden, gücünü bu milletten alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı meşru müdafaaya iftira atarak kınayan zihniyeti şiddetli kınıyoruz. Türk Tabipler Birliği başkanının meslek örgütümüzü itibarsızlaştıran bu tür açıklamalarını her zaman olduğu gibi yine reddediyoruz. Türk Tabipler Birliği Başkanını derhal istifaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.