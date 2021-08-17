Zonguldak aşılamada maviye, vakada kırmızıya dönüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre Zonguldak ili aşılama oranında 74,5 olarak açıklandı. Haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 196,54 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre Zonguldak aşılamada hız kazandı. Korona virüs salgını sonrasında başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında Zonguldak nüfusunun yüzde 74,5’i aşılandı. Mavi kategoriye önümüzdeki günlerde geçmesi beklenen Zonguldak’ta haftalık vaka sayılarında ise artış görüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Zonguldak ilinde toplam 707 bin 613 kişiye birinci ve ikinci doz aşı yapıldı. 1.doz aşı uygulanan kişi sayısı 354 bin 277 kişi olurken, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 290 bin 662 olarak açıklandı.

Zonguldak aşılamada maviye vakada kırmızıya dönerken kentte cadde ve sokaklar sakin kaldı. Cadde ve kaldırımlarda yürüyen bazı vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat ederken bazı vatandaşların ise bu kurallara riayet etmediği görüldü.

“Herkesin aşısını olması lazım”

Zonguldak’ın aşılamada iyi rakamda olduğunu ifade eden vatandaşlar aşılamada iyi bir noktadayız fakat vaka sayıları ise yüksek. Biraz daha dikkat etmeliyiz. Maske kullanımı ve aşı herkesin sağlığı için önemli” şeklinde konuştu.