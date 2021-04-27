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Zirveyi gören Samsun’da vakalar 3 haftadır düşüşte

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Mart-2 Nisan tablosunda yüz binde 678,72’yle pik yapan Samsun’da vakalarda 3 haftadır düşüş yaşanıyor. Dün açıklanan 17-23 Nisan tablosunda ise vakaların yüz binde 481,9’a kadar gerilediği görülüyor.

Sağlık 27.04.2021, 09:18
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Zirveyi gören Samsun’da vakalar 3 haftadır düşüşte

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Mart-2 Nisan tablosunda yüz binde 678,72’yle pik yapan Samsun’da vakalarda 3 haftadır düşüş yaşanıyor. Dün açıklanan 17-23 Nisan tablosunda ise vakaların yüz binde 481,9’a kadar gerilediği görülüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının 100 binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 15-21 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 20-26 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat-5 Mart tablosunda 348,36’ya, 6-12 Mart tablosunda 458,53’e, 13-19 Mart tablosunda 508,97’e, 20-26 Mart tablosunda 586,84’e ve 27 Mart-2 Nisan tablosunda 678,72’e yükselerek zirveyi gördü. Vakalar 3-9 Nisan tablosunda 645,17’ye, 10-16 Nisan tablosunda 601,14’e ve dün akşam açıklanan 17-23 Nisan tablosunda ise 481,9’a geriledi.

Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 15-21 Şubat’ta 2 bin 752’e, 20-26 Şubat’ta 3 bin 555’e, 27 Şubat-5 Mart’ta 4 bin 724’e, 6-12 Mart’ta 6 bin 218’e, 13-19 Mart’ta 6 bin 902’ye, 20-26 Mart’ta 7 bin 958’e ve 27 Mart-2 Nisan’da ise 9 bin 204’le zirveyi gördüğü tespit edildi. Düşüşün başlamasıyla vaka sayıları 3-9 Nisan’da 8 bin 749, 10-16 Nisan tablosunda 8 bin 152 ve dün açıklanan 17-23 Nisan tablosunda 6 bin 535 olarak gerçekleşti.
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