Zimbabve’de kızamık salgınında 157 çocuk öldü

Zimbabve’de kızamık salgınında dini inançları gereği aşılanmayan 157 çocuk hayatını kaybetti.

Zimbabve’nin Manicaland eyaletinde geçtiğimiz nisan ayında kızamık salgını ilan edilmiş ve ülkenin her yerine yayılmıştı. Zimbabve, Covid-19 salgı vakalarının en yüksek olduğu zamanlarda bile çocukları kızamığa karşı aşılamaya devam etti, ancak aşılara karşı vaaz veren dini gruplar tarafından aşılamalar engellendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından yeniden başlayan kilise toplantılarının kızamıkların daha önce etkilenmemiş bölgelere de yayılmasına yol açtığı bildirildi.

Hükümet, 6 ay ile 15 yaş arasındaki çocukları hedef alan toplu bir aşı kampanyasına başladıklarını ve bu kampanyayı desteklemek için dini liderlerini görevlendirdiğini duyurdu. Yetkililer, ülkede en az 2 bin 56 vaka olduğunu ve hayatını kaybedenlerin tamamının aşılanmamış çocuklar olduğunu belirtti.

Nisan ayında Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 nedeniyle hizmetlerin kesintiye uğramasıyla birlikte savunmasız ülkelerde kızamık vakalarında artış olduğu konusunda uyarmış, temmuz ayında UNICEF, dünya çapında yaklaşık 25 milyon çocuğun yaygın çocukluk hastalıklarına karşı rutin aşıları kaçırdığını belirtmiş ve bu durumu çocuk sağlığı için kırmızı alarm olarak nitelendirmişti.