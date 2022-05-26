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Zeytinyağının Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu bilimsel olarak ispatladılar

Korona virüse yakalanan hastalar üzerinde dünyada ilk defa Giresun’da yapılan çalışma ile zeytinyağının hastalık üzerinde tedavi edici özelliği olduğu ispatlandı.

Sağlık 26.05.2022, 09:30 26.05.2022, 10:17
Zeytinyağının Covid-19 tedavisinde etkili olduğunu bilimsel olarak ispatladılar

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, yaklaşık bir yıldır sürdürülen çalışma sonucunda zeytinyağının Covid-19 tedavisinde hayat kurtaran bir etkisi olduğunu belirlediklerini ve ilgili bilimsel sunumu önümüzdeki Eylül ayı içerisinde Avusturya’nın Başkenti Viyana’daki Espen Beslenme Kongresi’nde yapacaklarını söyledi.

Zeytinyağının KOAH hastalığı gibi bazı alanlarda şifa yönünün bilindiğini ancak Covid 19’a yakalanan hastalarda ilk defa yapılan bilimsel bir çalışma olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, “Covid-19 hastalarına karşı tıbbi uygulamalarımızda dünya tıbbıyla entegre olarak tedavisini yoğun bakımlarda servislerde verdik. Fakat bunları yaparken bilimsel olarak Korona virüs hastalarına karşı ’ne yapabilirizin?’ çalışmalarını yapmamızda gerekirdi. Çünkü tıp ilmi sadece hasta tedavi etmek değil, aynı zamanda çeşitli, yenilikçi tedavi yöntemleriyle, ilaçlarla insanlığın hizmetine bilgi akışı sunmak da bulunmaktadır. Korona virüs salgını esnasında kullanılan ilaçların çoğu özellikle üst ve orta düzey ilaçların çoğu yabancı menşeili ilaçlardı. Covid-19 salgınının ilk günlerinde zeytinyağını yardımcı tedavi olarak hastalarımıza vermek nasıl olur düşüncesiyle bir çalışma yürüttük" dedi.

"Hastalarımıza gıda takviyesi olarak günde 3 sefer 20 mililitre zeytinyağı verdik"

Covid-19 enfeksiyonlu ağızdan beslenme kabiliyeti olan hastalara gıda takviyesi olarak günde 3 sefer 20 mililitre zeytinyağı verdiklerini belirten Dülger "Zeytinyağı içerisindeki polifenoller, antioksidan maddeler ve antiviral, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri sonucunda orta dereceli ağırlıkta seyreden Covid-19 enfeksiyonlu 76 hastamızın vefat oranlarının, diğer hastalara göre yüzde 50 daha az oranda olduğunu bilimsel olarak ispat ettik. Bu yaklaşık bir yıllık bir çalışmaydı. Bu çalışmamızın bilimsel verilerini bu yıl Eylül ayı içerisinde Avusturya Viyana’da yapılacak olan dünyanın sayılı büyük beslenme kongrelerinden birisi olan Espen Beslenme Kongresi’ne sunduk ve bilimsel yazımız kabul edildi. Bilimsel yazımızın başlığı ’Kuzey Ege zeytinyağının Covid-19’lu hastalarda hayat kurtarıcı etkisi’ Bu Covid-19’lu hastalarda dünyada yapılan ilk zeytinyağı çalışmasıdır” diye konuştu.

“Zeytinyağının şifa özelliklerinin antik çağlardan beri biliniyor"

Zeytinyağının şifa özelliklerinin antik çağlardan beri bilindiğini de belirten Prof. Dr. Dülger, “Dünyada başka ülkeler de bu alanda çalışmalar yapmış ancak sonunu getirememişlerdir. Çünkü bizim zeytinyağımızın asit oranı daha yüksektir ve antik bir zeytinyağıdır. Diğer zeytinyağlarından farklı şifa özellikleri de vardır. Biz de kendi ülkemizin zeytin yağını beslenme tedavisini diğer ilaçlara ilaveten verdiğimiz hastalarımızın tedavisini, diğer hastalara oranla yüzde 50 daha fazla artırdık. Bu bilimsel veriyi de Viyana’da sunacağız. Kabul yazımızı aldık. Memleketimiz için hem tıbbi, hem ileride ticari fayda sağlayacak bilimsel bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Zeytinyağının şifa verici etkisi hem dini olarak hem de yazılı başka kaynaklarda da vardır. Hatta Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ’Zeytinyağı yiyiniz ve sürünüz’ uyarısı ve önerisi vardır. Bir de dünya tıbbında KOAH hastalarda şifalı etkisi olduğu biliniyor” diye konuştu.

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