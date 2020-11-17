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Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.

Sağlık 17.11.2020, 16:57 17.11.2020, 16:59
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Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla corona virüse yakalandığını açıkladı.

Bakan Selçuk paylaşımında “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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