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Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse yakalandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 testinin pozitif çıktığını, tedavisine evde devam edildiğini açıkladı.
Sağlık 17.11.2020, 16:57 17.11.2020, 16:59
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla corona virüse yakalandığını açıkladı.
Bakan Selçuk paylaşımında “Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Çok şükür, genel durumum iyi. Tedavime evde devam ediyoruz. Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim” ifadelerine yer verdi.
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