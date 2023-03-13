Yüzünde tümör oluşan sokak köpeği sağlığına kavuşturuldu

Yozgat’ta kansere yakalan, yüzü ve gözleri yara içinde bulunan sokak köpeği, tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde sokak köpeğinin yüzünde ciddi yaraların olduğunu fark eden bir hayvansever vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen Sokak Hayvanlarını Korumu Derneği (SOHAYKO) yetkilileri, köpeği nakil aracı ile İstanbul’da bir hayvan hastanesine getirdi. Burada kanser teşhisi konulan köpek hemen ameliyata alındı. Başarılı ameliyatın ardından uzun bir tedavi sürecine giren köpek, sağlığına kavuştu.

Sağlığına kavuşan köpek İstanbul’da bir hayvan barınağına ileride sahiplendirilmek üzere yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, Boğazlıyan ilçesinde bir ihbarı değerlendirerek yüzünde kitle bulunan köpeği nakil aracıyla İstanbul’a getirdiklerini söyledi. Yılmaz, “Derneğimize gelen ihbarda yüzünde kanser kitlesi olan bir köpekten bahsedildi. Video ve fotoğrafların bize ulaşmasından hemen sonra nakil aracıyla hasta köpeği İstanbul’a getirdik. Köpeğimizin hayvan hastanesinde veteriner hekimler kontrolünde ameliyatını gerçekleştirdik.” dedi.

Hayvanlarda kanser tedavisinin çok masraflı olduğunu belirterek destek çağrısında bulunan Yılmaz, bu tür vakalara karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.