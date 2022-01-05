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Yüzlerce taksici kontak kapatarak Üsküdar’da kan bağışında bulundu

Üsküdar’da düzenlenen kan bağışı kampanyasında, kan bağışlamak isteyen yüzlerce taksici bir araya geldi. Kontak kapatarak taksilerini park eden taksi şoförleri, Kan ihtiyacı olan insanlara umut olmak adına Kızılay çadırına giren taksi şoförleri kan bağışında bulundu. Yüzlerce taksicinin kan bağışında bulunduğu etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Sağlık 05.01.2022, 15:49 05.01.2022, 15:57
Yüzlerce taksici kontak kapatarak Üsküdar’da kan bağışında bulundu

Üsküdar’da düzenlenen kan bağışı kampanyasında, kan bağışlamak isteyen yüzlerce taksici bir araya geldi. Kontak kapatarak taksilerini park eden taksi şoförleri, Kan ihtiyacı olan insanlara umut olmak adına Kızılay çadırına giren taksi şoförleri kan bağışında bulundu. Yüzlerce taksicinin kan bağışında bulunduğu etkinlik drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar Belediyesi, Kızılay ve Emeğe Saygı Platformu işbirliğinde taksicilerin başrolde olduğu bir kan bağışı seferberliği başlattı. Taksici esnafı Harem sahilinde kurulan Kızılay çadırı önünde uzun kuyruklar oluşturarak kan bağışında bulundu. En zor zamanlarda kan ihtiyacı olan insanlara umut olmak adına kan bağışlamak isteyen taksiciler Üsküdar Harem Sahilinde bir araya geldi. Kan bağışına yüzlerce taksi şoförü kontak kapatarak katkıda bulundu. Etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Zeynep Kamil Kan Bağış Merkezi sorumlusu Dr. Aylin Gençer ve Üsküdar Kızılay Başkan Yardımcısı Ali Rıza Şenbabaoğlu katılım sağlayarak açıklamalarda bulundular.

“Tanımadığımız insanlara buradan can oluyoruz”

Kan bağışı hakkında açıklamalarda bulunan ve bu bağışın çok önemli olduğunu belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün yeni yılın ilk günlerinde özellikle Kızılay’daki kan stoklarının azaldığını öğrendiğimiz bugünlerde, bir Türk vatandaşı olarak neler yapabileceğimizin sonucunun güzel bir örneğini yaşıyoruz. Üsküdar’da Harem’de taksici esnaf dostlarımız, Emeğe Saygı platformu, Kızılay Üsküdar ve Üsküdar Belediyesi olarak kan verme kampanyası başlatmış durumdayız. Özellikle bu kampanyanın en önemli aktörleri taksici kardeşlerimiz. Onlar İstanbul’un çilekeş insanları, emekçileri. İstanbul’daki vatandaşlarımıza bir kamu hizmeti yapıyorlar. Hem de bir vatandaşlık hizmeti, bir vatandaşlık anlayışı. Bizim zaten millet olarak kodlarımızda olan güzel bir örneğini gösteriyorlar. Bu arkadaşlarımız geldiler, işlerine ara verdiler. Kontak kapattılar. Burada kan veriyorlar. Bu çok saygın bir davranıştır. Ve bu kan verme işinin şu yönü bizim için çok önemlidir. Tanımadığımız insanlara buradan can oluyoruz. Onların en zor zamanlarında onlara destek oluyoruz ki aslında bu çok kıymetli bir davranıştır. Tanımadığınız bir insana iyilik yapıyorsunuz. En zor anında ona bu kan ilaç oluyor. Biliyorsunuz dünyada yapılamayan tek ilaç kandır. Yani insanın yapacağı, doğal olmayan ortamlarda oluşacak bir ilaç değil kan. İnsan vücudu üretiyor. Çok kıymetli bir bağış, çok kıymetli bir kampanyadır bu. Ben hem Kızılay’ımıza hem Emeğe Saygı Platformu’ndaki taksici esnaf dostlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. 2022 yılı hepimiz için, bütün dünya için sağlığa, sıhhate, huzura vesile olsun” ifadelerini kullandı.

“Bizler kötü insanlar değiliz. Bizler vatanına, milletine bağlı esnaf insanlarız”

Kan bağışında bulunan, Emeğe Saygı Platform Başkanı Deniz Dündar, “ Taksiciler birleşerek devletine, vatanına bağlı bir şekilde devletinin çıkarları doğrultusunda hizmetini sunmuştur. Kızılay ile ortak iş birliği halindeyiz. Bütün arkadaşlarımızı buraya davet ettik. Katılanlarımız var. Gelmekte olanlarımız var. Zaruri ihtiyaçlarından dolayı gelemeyenler var. Bizlere bu ortamı sağlayan Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen’e, Kızılay’ımıza teşekkür ediyoruz. Burada bulunan arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bizler kötü insanlar değiliz. Bizler vatanına, milletine bağlı esnaf insanlarız. Aramızdaki üç beş tane kötü arkadaşımız İstanbul’daki elli altı bin sürücüyü temsil etmiyor” şeklinde konuştu.

Kan bağışında bulunan taksi esnafı Güner Özdemir, “Taksiciler esnafı olarak elimizden geldiği kadar toplumdaki her türlü sosyal etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz. En azından toplumda belirlenen taksici esnafıyla ilgili bu kötü algıyı, hak etmediğimiz algıyı en azından bu sosyal etkinliklerle ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu da bizim en büyük, en doğal hakkımız herhalde, öyle düşünüyorum” dedi.

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