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Yüzde 90 etkili olan corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen corona virüsü (COVID-19) aşısının piyasa değerinin altında olacağı duyuruldu. ABD ile yapılan anlaşmada bir doz aşının 19,5 dolar (159 TL) olacağı ifade edildi.

Sağlık 10.11.2020, 20:26
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Yüzde 90 etkili olan corona virüsü aşısının fiyatı belli oldu

Corona virüsü aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD’ye corona virüsü aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi.

Pfizer, ABD hükümeti ile Temmuz ayında 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. İki doz halinde uygulanan bu aşının ABD’deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi. (kaynak sozcu.com)

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