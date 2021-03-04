banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş
Doğum günün kutlu olsun Beşiktaş

Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs vaka sayıları itibarıyla yüksek riskli olarak turuncu iller arasında yer alan Düzce’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada vaka sayıları yüzde 11 artınca Vali Cevdet Atay ve denetim ekipleri sahaya indi. Esnafları denetleyen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, alınan tedbirleri tek tek kontrol ettiler.

Sağlık 04.03.2021, 12:44
1
Yüzde 11 vaka artışının olduğu şehirde denetime Vali Atay çıktı

DÜZCE(İHA) – Korona virüs vaka sayıları itibarıyla yüksek riskli olarak turuncu iller arasında yer alan Düzce’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada vaka sayıları yüzde 11 artınca Vali Cevdet Atay ve denetim ekipleri sahaya indi. Esnafları denetleyen Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler, alınan tedbirleri tek tek kontrol ettiler.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini açıkladı. Bakan Soylu’nun açıklamasının ardından Düzce’de ’Dinamik Denetim Modeli’ hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Düzce’de "Dinamik Denetim Modeli” süreci başladı. Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki bin 133 personel kent merkezinde yeni normalleşme adımlarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

“Bin 133 denetim elemanımızla beraber sahadayız”

Korona virüs risk haritasında turuncu bölgede riskli iller arasında yer alan Düzce’de vaka sayılarının düşmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Vali Atay, “Şu anda biliyorsunuz turuncu kategoride olan ilimizi daha alt kategorilere indirelim diye, tüm kamu çalışanlarımızla beraber farkındalık oluşturmak üzere sahalardayız. Bu yeni bir dönem. Dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönem. Yaklaşık bin 133 denetim elemanımızla beraber şu an ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimiz başkanlığındaki denetim ekipleriyle beraber ilimizin tamamı denetleniyor. Burada ki amacımız yeni alınan kurallara tüm vatandaşlarımızın uymasını üst düzeyde sağlamak. Esnaf arkadaşlarımız sağ olsun gördüğümüz kadarıyla hızla tedbirlerini alıyorlar. Eksik olanlarda şimdi tedbirlerini alacaklar. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum; lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde” şeklinde konuştu.

Yüzde 11’lik artışa dikkat

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 3 haftada yüzde 11’lik vaka yüzdesi artışının dikkat edilmesi gereken bir artış olduğunu ifade eden Vali Atay, “Düzce’de son 3 haftada vaka sayılarının yüzde 11 oranında artışı elbette dikkat edilmesi gereken bir rakam. Tüm mesele kurallara uymaktan geçiyor. Bu maskeyi takarsak, mesafeli durursak bu durumu aşabiliriz. Bir de kapalı alanlarda uzun süre kalmamaya özen gösterirsek mutlaka bu rakamlar aşağıya düşecektir” ifadelerinde bulundu.

Denetimin sonunda ise Vali Cevdet Atay, kendisini takip eden gazetecilere pasta ve tatlı ikram etti.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20