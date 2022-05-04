banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile görüştü
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi
VakıfBank, final serisinde durumu eşitledi

Yüzde 10-15 su kaybı çocuğu yoğun bakıma götürebilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Doktor Mehmet Güneş çocuklarda görülen yaz ishalleri konusunda aileleri uyararak, yüzde 10-15 su kaybının çocuğun yoğun bakıma yatmasına neden olabileceğini belirtti. Güneş ayrıca, Türkiye’de 0-1 yaş arası bebek ölümlerinin en başında da ishaller geldiğini belirtti.

Sağlık 04.05.2022, 10:44
Yüzde 10-15 su kaybı çocuğu yoğun bakıma götürebilir

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Uzmanı Doktor Mehmet Güneş çocuklarda görülen yaz ishalleri konusunda aileleri uyararak, yüzde 10-15 su kaybının çocuğun yoğun bakıma yatmasına neden olabileceğini belirtti. Güneş ayrıca, Türkiye’de 0-1 yaş arası bebek ölümlerinin en başında da ishaller geldiğini belirtti.

Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri) Bölümü’nden Uzman Doktor Mehmet Güneş, havaların ısınması ile beraber çocuklarda görülen yaz ishalleri hakkında açıklamalarda bulundu. Yaz aylarının gelmesi ile çocukların dışarı çıkacağını ve terleyeceğini belirten Güneş, “Yaz ishalleri bu şekilde başlıyor. Yaz ishallerinin diğerlerinden en büyük farkı; yüzde 95 gibi büyük bir oranda spesifik bir tedavileri yoktur. Bizim için ishallerde en önemli unsur sıvı kaybını yok etmektir. Bizde yüzde 10 kayıp pek önemli değildir ama ufacık bir çocukta yüzde 10-15 kayıp bebeğin yoğun bakıma yatmasına neden olabilir. Sıvı kaybı ve elektronik kayıp önlenmelidir” dedi.

“Yaz ishallerinde ishal sayısı ve sıklığı ve kıvamı çok önemlidir”

Ailelerin dikkat etmesi gerektiğini belirten Güneş, “Yaz ishallerinde ishal sayısı ve sıklığı ve kıvamı çok önemlidir. Bununla beraber çocuğun iştahsızlığı, ağzının kuruması, idrarının az çıkması bunlar sıvı kaybının olduğunu gösterir. Diğer ishallerden ayrılan en büyük özelliği çok fazla ateş ve kusma yapmazlar. Spesifik olarak da çocuklarda sıvı kaybı ve tuz kaybına giderler” dedi.

“Tedavi olarak elimizde bir tedavi olmaması bizi zor duruma sokuyor”

Diğer ishaller ile yaz ishallerini birbirinden ayıran özellikleri açıklayan Güneş, “Diğerleri pis suyun içilmesi, suyun kanalizasyona karışması ya da dışarıdan yiyip içilen zehirli maddelerin o tür ishaller ile oluşur. Bu daha çok yazın oluşur. Diğer ishallerden semptom olarak hafif geçer ama tedavi olarak elimizde bir tedavi olmaması bizi zor duruma sokuyor. İshal günde 4-5 defa geçen ve sulu sarı renkli dışkılamaya denir. Annelerimiz eğer ishal 2 günü geçiyorsa yanında ateş ve kusma da varsa mutlaka hastaneye başvurmalıdır. Yaz ishalleri çoğunluklar sarı renkli olur. Korktuğumuz ishaller ise kanlı ishallerdir. İshalde kan varsa daha erken gelmelidir” dedi.

“Çocukları en çok etkileyen Rota virüsüdür”

Çocukların nasıl beslenmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Güneş, “Öncelikle bol bol su alması lazım. Tuz kaybını önlemelidir. Çocukların en sevdiği şey çubuk krakerdir. Çocukları en çok etkileyen Rota virüsüdür. Rota virüsünü engellemenin çok basit yöntemi aşıdır. Rotanın da aşısı var. Ağızdan yapılır. İshaller 6 ay ile 2 yaş arasında daha çok görünür. Türkiye’de 0-1 yaş arası bebek ölümlerinin en başında maalesef ishaller geliyor. Çok basit bir hastalıktan bebeklerimizin ölmesini istemeyiz” sözlerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 04 Mayıs 2022
İmsak 04:12
Güneş 05:52
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:10
Yatsı 21:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
14°
parçalı bulutlu