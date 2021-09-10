Yüz yüze eğitim döneminde öğrenciler nasıl beslenmeli

SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyenlerinden Fadime Aydın Küçük, içinde bulunduğumuz pandemi döneminde okullarında açılması ile öğrencilerimizin beslenmelerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Diyetisyen Fadime Aydın Küçük, okul çağı gelmiş küçüklerimizin özellikle pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin şart olduğunun altını çizerek, ‘’Yeterli ve dengeli beslenme anne karnında başlar ve tüm yaşam sürecinde gereklidir. Bunun yanı sıra 6-17 yaş arasındaki bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi, ilerleyen yaşlarda beslenmeye bağlı oluşabilecek sağlık risklerinin azaltılmasında (obezite, hipertansiyon, Tip 2 diyabet vb.) ve okul başarısının artmasında (bilişsel fonksiyonlar, akademik beceri vb.) etkilidir. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi şartları da bağışıklık sistemimiz açısından yeterli ve dengeli beslenmenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.

Diyetisyen Fadime Aydın Küçük, yüz yüze eğitim dönemi ile birlikte çocukların günün yaklaşık 6-8 saatini okulda geçireceklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

“Bu durum, günlük almaları gereken enerji ve besin öğesi gereksinimlerinin bir kısmının okullarda karşılanması anlamına gelmektedir. Bu amaçla, okullardaki kantinlerde, yemekhanelerde veya beslenme saatlerinde çocukların gelişimini desteklemek, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak, beslenme kalitesi, besin çeşitliliği ve başta süt ve süt ürünleri ile meyve-sebze tüketimini artırmak amaçlanmalıdır. Çocuklar yeterli ve dengeli beslenmek ve besin çeşitliliğini artırmak için her öğünde farklı besin gruplarından tüketilmelidir. Özellikle meyve, sebze ve protein içeren besinler, enerji değeri yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketimi artırılmalıdır. Bu gruplardan süt ve süt ürünleri, büyüyen çocuklar ve adolesanlar için kalsiyum ve proteinin önemli bir kaynağıdır. Adolesan (ergen) arasında süt ve süt ürünlerinin alımındaki azalma önemli bir sorundur. Sağlıklı bir yaşam için su içilmelidir. İçilen suyun güvenli ve temiz olmasına özen gösterilmelidir. Her çocuğun kendisine ait su kabı olmalı veya tek kullanımlık bardaklar kullanılmalıdır. Çocuklara, yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girdikten sonra, dışarıda oyun oynadıktan sonra, dışarıdan eve gelince ellerini uygun şekilde yıkamaları konusunda alışkanlık kazandırılmalıdır.”

Kahvaltıya dikkat

Kahvaltı yapmanın çocukların davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu kaydeden SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyetisyen Fadime Aydın Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

"Kahvaltı yapmanın çocukların davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Erken saatlerde okula giden öğrenciler kahvaltı yapmadıklarında derslere gösterdikleri ilgi azalmakta ve bu durum okul başarılarına etki etmektedir. Bunun yanında, okul beslenme programlarında okulda kahvaltı olanağının sunulması ile okula devamın arttığı, okul başarısında gelişme olduğu, uzun dönemde ise çocukların beslenme durumlarında gelişme olduğu, mikro besin öğesi yetersizliklerinin düzeldiği ve çocuğun bilinçsel olarak da etkilendiği saptanmıştır. Kısaca kahvaltı yapmanın okula devam, okul başarısı ve okuldaki davranışlar üzerine olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir. Kahvaltıda süt, haşlanmış yumurta, domates-salatalık ve tam buğday ekmeğinin bulunduğu bir sofra dengeli bir kahvaltı menüsüdür.

Sonuç olarak velilerimize şunu belirtmek istiyorum! Çocuklarımızın beslenme çantalarına özellikle bu pandemi döneminde mutlaka dikkat edelim, azami önem gösterelim. İçerisine taze ve iyi yıkanmış meyveler koyalım, çiğ kuruyemişler koyalım. Bu şekilde çocuklarımızın bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine destek olalım. Çocuklar size de seslenmek istiyorum. Ellerimizi güzelce yıkadıktan sonra beslenme çantamızda bulunan bütün yitecekleri tüketelim.”