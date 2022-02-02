Yüz şekillendirme estetiği nedir ve kimlere uygulanabilir?

Op. Dr. Deniz Küçükkaya konuyla ilgili: "Elmacık kemiği üzerine konulacak protezle yüzün ön arka çapı arttırılabilmekte ve yüzün genel görüntüsü değiştirilmektedir. Bu protezler uygun hastalarda beraber de uygulanabilmektedir. Yüzün hatlarını değiştirmek için protezlerin yanında yağ enjeksiyonu da sıklıkla kullanılmaktadır. Yağ enjeksiyonuyla dolgunlukla beraber cildin parlaklığında da artış olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yüz şekillendirme işlemini her zaman bütünüyle değerlendirmek ve buna uygun kişiye özel estetik cerrahi çözümler hedeflenmelidir. Çene, elmacık kemiği protez ameliyatları , yağ enjeksiyonları genel veya lokal anestezi altında yapılmakta ve aynı gün akşamında eve gidilebilmektedir. Çoğunlukla 2-3 gün sonrasında normal iş yaşantısına dönülmektedir.

Yüz şekillendirme ameliyatları burun, yüz germe gibi yüzün diğer ameliyatlarıyla yapıldığı gibi aynı zamanda karın germe , meme küçültme , meme büyütme , liposuction gibi diğer estetik ameliyatlarla beraber aynı anestezi altında da yapılmaktadır.